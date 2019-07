Incómodo momento: Tony Rosado y el gesto obsceno que tuvo hacia Alejandra Baigorria durante concierto

Un incómodo momento vivió sobre el escenario la modelo Alejandra Baigorria luego que el cantante de cumbia, Tony Rosado , hiciera un gesto obsceno mientras conversaba con ella en medio de un concierto. Esta situación fue abordada en el programa 'Magaly TV, La Firme'.

El cantante piurano, quien ha sido cuestionado e investigado por el mensaje denigrante y que incita a la violencia contra la mujer en sus canciones, intercambió un par de frases con la animadora, haciendo referencia a su situación amorosa.

"Ahora te veo contenta, estás feliz", inició Tony Rosado, a lo que Baigorria atinó a sonreír. "Cuando fui a Combate estabas que llorabas y llorabas...Ahora ya no, ahora ya te conseguiste uno bueno", comentó también el cantante, pero en ese instante hizo un gesto obsceno con las manos en alusión al tamaño del viril de su actual pareja.

Al ver esto, Alejandra sonrió y acomodó su cabello tratando de disimular su incomodidad antes de responderle: "Hay tiempo de tristeza, tiempo de amor, tiempo de soledad, de soltería, y uno está contenta pues".

El cantante de 'Ya te olvidé' hizo referencia al ex de Alejandra, Mario Hart y su actual relación sentimental. "Nada dura para siempre. No te preocupes que Mario no le va a durar, lo veo más cachudo que yo", respondió.

"Lo máximo el Tony. Nada dura para siempre, eso sí está claro. Hay que ser felices nada más y todo para adelante como el elefante", comentó Alejandra luego de reír con lo último que dijo el cantante antes de volver a cantar para su público.

