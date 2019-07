Tony Rosado habla de su conducta con las mujeres: "Es normal bailar y tocarlas, no he violado a nadie"

¡No le teme a nadie! El cantante Tony Rosado aseguró que está curtido de las constantes críticas por su comportamiento en cada concierto: donde siempre hay una palabra subida de tono y tocamientos indebidos a mujeres en el escenario.

En diálogo con Perú21, el 'Ruiseñor de la cumbia' justificó que su personalidad es ser muy directo y que las acciones en la tarima es a pedido del público, en el caso de su vocabulario.

" El público sabe que hablo lisuras y le encanta eso. Ellos me piden que lo diga en mis shows. Hay algunas personas que les parece mal porque se creen puros, pero no es así, ¿quién no dice conch...? Si yo no hablara lisura, dicen que no soy Tony Rosado, me reclaman", dijo el cantante piurano.

Con respecto a los tocamientos indebidos que realiza a las mujeres en sus conciertos, Tony Rosado señaló que es "algo normal".

"Lo que yo hago no es nada. Mira el video de otros grupos donde se acuestan encima de las mujeres. La gente que está borracha sube al escenario y quiere bailar así y que les toque porque les gusta, para mí es algo normal. A mí deben dejarme tranquilo, porque no he violado a nadie, sino a ellos deben meterlos presos", mencionó.

Aunque el público en redes sociales lo llama 'vulgar' y le dicen que debe cambiar, el cantante de cumbia agregó: " Yo no cometí ningún exceso. Yo no he recibido ninguna denuncia. Deben demandar los rateros y violadores".

Tony Rosado vuelve a estar en el ojo de la tormenta. (Magaly TV, la firme)

RESPONDE A MAGALY MEDINA

Tony Rosado agradeció a Magaly Medina por estar muy pendiente de lo que hace en sus shows, pero también la llamó 'cochina'.

"Quizás mi error fue escupir en el escenario, pero lo hice porque estaba mal de la garganta. Ahora Magaly quiere hacer creer a la gente que yo soy cochino, al contrario, ella es la cochina porque una vez se bajó el calzón en su set", sostuvo el cantante.

NO MÁS INSULTOS

El 'Ruiseñor de la cumbia' manifestó que ahora quiere ser una mansa paloma, aunque no va con su personalidad, pero tratará de amoldarse. "Como mucho me jo... ya no hablaré lisuras. Creo que me volveré así (cura), me iré a la iglesia", ironizó.

TE PUEDE INTERESAR: