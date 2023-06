Tal como lo había anunciado, ‘Magaly TV: La Firme’ presentó imágenes de Toño Centella besando a una jovencita poco después que su esposa Johana Rodríguez anunciara el fin de su matrimonio tras 10 años.

El cantante de música chicha demostró que no cree en los lutos y se dejó ver bastante cariñoso con una joven piurana que respondería al nombre de Cynthia Navarro, según informó el programa de espectáculos.

Pese a las evidentes imágenes, Centella afirmó en una reciente entrevista con Trome que la joven es solo su amiga.

“Yo no hice nada. Solo estaba bailando coquetamente y la abracé porque estaba ‘picadito’, pero eso no quiere decir que uno está enamorado. Es una amiga de una amiga que invité con su esposo. Bailamos y no hay nada de malo en el abrazo o beso que le di en la mejilla ”, señaló el artista.

Johana Rodríguez anuncia separación

La ex del cantante de música chicha emitió un comunicado para aclarar que se encuentra soltera desde hace cuatro meses, y que su separación se dio por incompatibilidad de caracteres.

“Quiero hacer de conocimiento público mi separación con el Sr. Antonio Wilder Domínguez Vásquez desde el 17 de febrero del presente año y al haber transcurrido un tiempo considerable he decidido darlo a conocer para evitar especulaciones de otra índole”, se lee al inicio del pronunciamiento.

“Asimismo, también aclarar que ha sido una decisión tomada por mi persona debido a la incompatibilidad de caracteres. Para finalizar agradezco a mis padres y amigos más cercanos, los mismos que siempre estarán en todo momento. Un abrazo y bendiciones”, finaliza el comunicado.

VIDEO RECOMENDADO:

(Video: Poder Judicial)