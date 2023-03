Tongo falleció la noche de ayer, pero sus más grandes éxitos nos acompañarán por siempre. El popular cantante saltó a la fama en la década de los noventas, cuando reveló el que sería su tema símbolo por siempre, La Pituca y, casi veinte años después, sacaría una nueva versión de su hit, pero en inglés. Precisamente, fue con ese idioma con el que ‘Le Tongué’ comenzó a hacerse mundialmente conocido. Cada cover agrandó su leyenda más y más.









En la primera década de los años 2000, José Abelardo Gutiérrez Alanya relanzó su carrera al grabar éxitos de artistas mundiales en inglés a pesar de reconocer públicamente que no lo pronunciaba bien. Sin embargo, ese no fue un impedimento para Tongo que sacó adelante I have a Pituca en 2007 y, tras su rotundo éxito en el Perú y en las colonias alrededor del globo, resurgió para el mundo.









La siguiente canción en ‘tonglish’ sería Baby, una adaptación del éxito de Justin Bieber, seguida de Let it be de los legendarios The Beatles en 2011, de Chop Suey, un rock pesado de la banda estadounidense System of a Down y, finalmente, una de sus últimas adaptaciones sería Numb de Linkin Park en 2017.









Justamente, ese cover le rendiría uno de los últimos homenajes en vida a Tongo, ya que la banda utilizó una estrofa de la versión de ‘Le Tongué’ para celebrar el millón de vistas que tuvo su canción, Numb, en la aplicación de música por streamming, Spotify. Reconocimiento mundial.









¿Cuándo, dónde y porqué falleció Tongo?





La noche de ayer, viernes 11 de marzo, todo el Perú se conmovió con el sensible fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez Alanya, mundialmente conocido como Tongo. El popular cantante no resistió una insuficiencia renal que lo aquejaba desde hace algunos años y, finalmente, pereció en el hospital Arzobispo Loayza al promediar la medianoche.









