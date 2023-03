El viernes 10 de Marzo falleció Abelardo Gutiérrez, conocido como Tongo en el mundo de la farándula. El artista falleció a los 65 años tras una larga lucha contra la diabetes, la insuficiencia renal y el cáncer.

Tras la confirmación de su muerte, muchos personajes recordaron los grandes momentos de su carrera musical.

Una anécdota graciosa que recordaron muchos era el origen de su nombre. Se llamaba Tongo debido a que de pequeño; todos en su casa del Cerro de San Cosme le decían “Tongolita”. Esa era la manera en que él pronunciaba “tómbola”.

“Yo siempre decía ‘vamos a la ‘tóngola’ y como era chiquito y gordito, me pusieron Tongolita, pero no me caía bien el diminutivo femenino, entonces hice todo lo posible para que cambiaran de chapa. Ya cuando crecí, me quedé con Tongo”, contó el cantante años atrás en un reportaje de Latina TV.

Tongo vs Chacalón

Pero donde Tongo llegó a encontrar fama realmente fue cuando se enfrentó a Chacalón en un concurso musical y le ganó. Por aquel entonces, Chacalón era considerado el mayor referente de la música chicha. Ocurrió en el año 1979, cuando participó en un concurso en La Victoria.

“Él estaba con el tema ‘Soy provinciano’ y yo con ‘Navidad de un preso’. Le gané el primer lugar por la letra y música”, declaró una vez Tongo.