Tongo señala que denuncia de tocamientos indebidos en su contra "malogró su vida artística"

Abelardo Gutiérrez , más conocido como 'Tongo', pidió la ayuda del presidente Martín Vizcarra en el litigio que mantiene por tocamientos indebidos.

El cantante acusó a Juan Carlos Sotil Toledo de haber arruinado su carrera artística y criticó que haya recibido un ascenso en la Policía Nacional del Perú.

"Quiero hacer un llamado urgente al presidente Vizcarra, qué es lo que está sucediendo con mi persona, este señor Juan Carlos Sotil Toledo me ha volado los dientes, me ha querido matar, me ha agredido, me ha hecho todo; prácticamente me ha desaparecido de la parte de que soy artista, ha malogrado todos mis contactos que yo tenía con diferentes marcas. Él me agredió y para tapar esa agresión ha empleado una mentira del tocamiento indebido de su hija, que es completamente falso, entonces yo digo al señor Vizcarra y a todos los congresistas, por favor... en vez de que a este señor lo destituyan de lo que era, un coronel, más bien lo han ascendido, ahora es un general y todavía es director de la Dinicri, me ha dejado inválido prácticamente porque me ha pateado la pierna y yo soy diabético (sic)", denunció en RPP.

En octubre de 2017, el cantante fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión suspendida por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 15 años, hija de Sotil Toledo.

LE RECUERDAN SENTENCIAS

A los pocos minutos de haber hecho la acusación, la abogada del Coronel Juan Carlos Sotil Toledo negó que su patrocinado haya maltratado el artista.

En declaraciones a RPP, señaló que esta denuncia de agresión ya fue investigada por la Fiscalía y se determinó que los datos que brindó 'Tongo' para su denuncia fueron falsos. Asimismo, calificó de "manotazos de ahogado" las declaraciones ya que ayer se realizó una audiencia en la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de la Corte de Justicia de Lima para evaluar la apelación de Tongo sobre su sentencia.

“En esta audiencia hemos tenido una confrontación entre esta persona y su abogado y ha quedado evidenciado que es culpable”, detalló la defensa de la parte demandante.