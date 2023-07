Tommy Portugal se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser el gran ausente en el lanzamiento como cantante solista de Mafer Portugal, a quien aún no reconoce legalmente como su hija.

El cumbiambero rompió su silencio y se enlazó con el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén para defenderse de los cuestionamientos. Según aseguró, la joven cantante no lo invitó al evento, por lo que se negó a felicitarla.

“No puedo hacer eso (felicitarla) si ayer me han maleteado. Han dicho prácticamente que no la he felicitado ni nada. A mí no me invitó, llamó a toda mi familia, menos a mí, igual no podía ir porque tenía que trabajar”, manifestó Tommy Portugal evidentemente incómodo.

Tras las declaraciones del intérprete de ‘Pedacito de mi vida’, Mafer Portugal decidió desmentirlo públicamente y le pidió revisar su WhatsApp, dejando entrever sí que le envió la invitación directamente a él.

“No quiero hablar del tema de mi papá, si fue o no fue, tendrá sus motivos. Las entradas estuvieron a la venta para todos, mi padrino, todos los que quisieron estar conmigo, las entradas estuvieron a la venta para todos, los únicos que no pagaron entrada fueron mis bailarines. (...) Sí me parece un poco mal, pero no quiero tocar el tema de mi papá”, añadió la salsera.