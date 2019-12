Tommy Portugal usó su cuenta de Facebook para denunciar que fue atacado por un ciudadano venezolano, luego que este se encontrara vendiendo cerveza de manera informal durante el evento que el cumbiambero realizó este fin de semana, en la plaza de Chala (Arequipa).

Según el relato del cantante, al detectar al extranjero comercializando durante su evento, se acercó a él y de manera amable le explicó que no podía seguir ofreciendo su producto, pues él tenía un compromiso con los bares de alrededor, además, con lo recaudado tenía que pagar parte de la logística de su show. “Le hable bonito le explique las cosas y en ese momento entendió y hasta nos pidió disculpas”, relata.

Hasta ese momento, parecía que el suceso había quedado en buenos términos. Sin embargo, los momentos de terror se dieron al terminar su espectáculo.

“Al terminar el evento ya estábamos en nuestro bus cambiándonos de ropa y esperando que nuestro manager saque las cuentas. En eso, se aparece este señor pero ya estaba borracho, me insultaba y me decía que ‘baje si era hombre’ porque el había sentido que yo le había faltado el respeto", comenta.

Tommy dice que intentó ignorarlo, pero ante tanta insistencia bajó del bus para solucionar el problema, sin pensar que el hombre venezolano iba a intentar clavarle un cuchillo.

“Al final tanto fregaba fregaba y recontra fregaba y golpeaba el bus para que yo baje que le dije que si lo dejaba tranquilo pelearse conmigo que ya normal nos peleamos y fin se acaba la discusión (que acepto fue una mala decisión, la fregué, fui irresponsable, me ganó el barrio y ya son otros tiempos ahora en una bronca al toque te sacan arma). Apenas me bajé del bus me saco un cuchillo a traición (no me la esperaba) y tenía toda la intención de clavármelo podía ver en sus ojos odio hacia mí y sin ninguna razón. En ese momento se bajaron del bus todos mis músicos y le logramos quitar el cuchillo a patadas”, agregó.

Para suerte del cantante, la policía llegó rápidamente al lugar de los hechos y detuvieron rápidamente al sujeto.