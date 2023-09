En una entrevista reciente, el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza reflexionó sobre los graves problemas que pesan sobre la salsa y el presunto entorno de una mafia. De acuerdo al cantante, existe gente que los condiciona a grabar temas y que la gran mayoría de artistas han caído en esas garras.

“De que hay una mafia, sí existe, yo siempre lo he dicho, pero qué hago yo solo peleándome con el mundo. Gracias a Dios trabajo no me falta, pero no puedo soportar que una persona te diga, ‘vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina’”, comentó el artista en diálogo con ‘Café con Chevez’.

En tanto, Barraza explicó cómo trabajarían estas mafias. “Yo les deseo lo mejor a mis compañeros, pero espero que algún día se acabe esta mafia, es una mafia, es una organización criminal, hay plata de por medio, yo los comparo con ‘Los Cuellos Blancos’. No son cupos, son condiciones, por ejemplo te dicen, ‘graba el tema de Alvaro, que va a sonar tal día, porque sí’” , detalló.

Barraza sobre Álvaro Rod

Por otro lado, Barraza admitió que no mantiene tiene una buena relación con su colega el cantante de salsa Álvaro Rod, quien, contó, que ni lo saluda.

“Ayer se me cruzó Álvaro Rod en la radio, ¿tú crees que me saludo? Se pasó de largo. Él está llegando a mi casa, se supone que debería saludar, quizá su manager me dijo que no me salude. Yo no tengo nada en contra de Álvaro, ese muchacho está perdido porque ha caído en esas garras, se deja manipular, se deja llevar”,añadió Tomate Barraza.





VIDEO RECOMENDADO: