La mamá de Carlos ‘Tomate’ Barraza se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local, según reveló el cantante el declaraciones al programa ‘En Exclusiva’ que conduce Karen Schwarz.

El estado de salud de doña Martha Chervellini se habría deteriorado debido a las recientes declaraciones de Vanessa López, ex esposa de ‘Tomate’ Barraza, quien salió a responderle luego que él asegurara que su matrimonio no se terminó por una infidelidad.

Al respecto, la modelo contó que “fueron casi tres infidelidades en menos de dos años de casados” las que le soportó a ‘Tomate’ Barraza, y que fue precisamente su mamá quien lo apañaba e incluso, le cubría las espaldas.

Estos dimes y diretes y las críticas de las que fue víctima la progenitora de ‘Tomate’ Barraza tras la declaraciones de Vanessa López, habrían afectado directamente en su salud, pues tiene problemas de la presión, y por ello ha tenido que ser hospitalizada.

“Yo la verdad prefiero no hablar porque siento que todo esto es culpa mía y me siento tan mal por eso. Indirectamente, por mis actos, hay una persona que la está pasando mal y eso no es bueno para nadie”, fue lo primero que señaló ‘Tomate’ Barraza para las cámaras del programa que transmite Canal 5.

“Quiero que entiendan cómo siento. Mi mamá está en cuidados intensivos y quiero que se restablezca nada más y que esto pase, que es lo que más deseo”, finalizó en sus declaraciones al espacio.