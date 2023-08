‘Tomate’ Barraza expresó su indignación tras las fuertes declaraciones que hizo su expareja Vanessa López en ‘La Casa de Magaly’, y anunció que tomará medidas legales en su contra al considerar que está dañando su imagen.

El cantante de salsa emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram en la cual expresa su molestia por los detalles íntimos sobre su anatomía que la modelo hizo público en el reality de Magaly Medina.

“Hay que destruir al ex para facturar, y eso es lo que viene haciendo, pero esto se acabó. Tomaré las medidas en el campo legal para salvaguardar mis derechos como padre y porque yo no soy piñata de nadie”, escribió el cantante.

Tomate Barraza está cansado de las declaraciones de Vanessa López. Foto: Instagram





¿Qué respondió Vanessa López?

Luego de generar polémica al dejar entrever que ‘Tomate’ Barraza tiene el miembro reproductor masculino de un tamaño pequeño, Vanessa López le restó importancia a la posible demanda en su contra y por el contrario, arremetió contra el artista por negarse a incrementar la pensión de alimentos de su hija y por no cumplir con su régimen de visitas.

“Si por 200 soles haces todo un show donde nadie te cree QUÉDATELOS, te lo regalo porque no tienes credibilidad con nadie, irte a la vía legal como dices, para qué, nadie te prohíbe nada”, se lee en el pronunciamiento de la modelo.

“No sé por qué tanto comunicado si eres un MUERTO TELEVISIVO o no te das cuenta. Si fueras tan talentoso como dices serlo donde está tu programa de TV”, añadió Vanessa López tras recordar que ella debe asumir el cuidado de su hija cuando ‘Tomate’ no cumple con recogerla.

(Foto: @vvanelopez)