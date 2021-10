Melissa Paredes ocupa las primeras planas de distintos medios luego que fuera captada muy cariñosa con Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del Show”, pese a que aún se encuentra casada con Rodrigo Cuba. Al respecto, Tomás Angulo, analizó a detalle el comunicado del futbolista y también el pronunciamiento de la conductora en el programa “América Hoy”.

“Tengo muchas reflexiones para compartir, pero me gustaría centrarme en tres palabras. Primero traición, segundo, decepción y tercero, ridiculización”, resumió el terapeuta de parejas en “En boca de todos”.

El especialista consideró que la también actriz estaría tratando de victimizarse, y puso en duda si realmente habría sido sincera con el futbolista respecto a sus salidas con Anthony Aranda.

“Él sabía que la relación estaba mal, que estaba fría, que la relación podía perderse en algún momento, pero lo que él no sabía es que ella estaba saliendo con el bailarín, si no, no habría tanta sorpresa en el comunicado qué el emitió”, explicó.

Ángulo sostuvo que el daño que Melissa Paredes le habría provocado al padre de su hija sería mayor debido a que son personajes mediáticos. “Generó dolor, decepción y en personajes públicos genera vergüenza pública, entonces esto es muy difícil para ambos en este momento”, acotó.

No oficializarán:

Sobre el presunto romance que la conductora tendría con el bailarín, el especialista consideró que sólo se trata de una aventura pasajera, descartando así que puedan formalizar una relación.

“Ha sido un simple choque y fuga, un entretenimiento pasajero, una aventura ocasional, yo no creo que ellos están en otro plan, porque ella el plan de familia lo tenía con él (Rodrigo Cuba) porque él es hogareño, buen padre de familia”, acotó.

Cabe señalar que Melissa Paredes deja la conducción de “América Hoy” para tomarse un breve descanso luego de protagonizar esta escandalosa ruptura con Rodrigo Cuba, con quien tiene una hija.

VIDEO RECOMENDADO:

“Reinas del Show”: Bailarín de Melissa Paredes también dio positivo al Covid-19

“Reinas del Show”: Bailarín de Melissa Paredes también dio positivo al Covid-19