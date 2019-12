La fama de Christian Cueva ha ganado mayor relevancia en los medios locales, pero no por su buen desempeño en el fútbol.

Al contrario, su nombre acapara los diarios y programas de farándula cada vez que una modelo o chica reality revela que ha sido contactada por el popular ‘Aladino', quien, según revelan, las ha invitado a salir o a viajar a Brasil, lugar donde entrenaba junto al Santos FC.

Como se sabe, Christian Cueva está casado con Pamela López, con quien además tiene tres pequeños hijos.

Sabiendo esta situación, algunas figuras decidieron hacerse a un lado y evitar cualquier vínculo con el futbolista. Aquí, una recopilación de las mujeres que fueron contactadas por el volante de la selección peruana.

Alexandra Méndez, ‘la Chama’.

Durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, la modelo reveló que el volante de la selección peruana de fútbol la había ‘afanado’ por redes sociales. Sin embargo, ella le hizo caso omiso y lo ‘choteó’.

Asimismo, reveló que, después de hacerse pública su confesión, se comunicó en privado con la esposa de Cueva para brindarle las explicaciones del caso.

Vania Bludau

La exchica reality también confesó en el famoso ‘sillón rojo de la verdad’ que fue contactada por el futbolista.

“¿Cuántas habrán accedido? Ahí está la situación. (Me dijo) ‘Hola, qué haciendo...’. ¿Por qué son así? Intentan conversación de la nada. (Buscan chicas de la tele, modelos)”, contó.

Asimismo, dijo tener ‘screenshot’ de los comentarios que le hacía Cueva en sus stories de Instagram.

Rosángela Espinoza

El examigo de la popular ‘Chica selfie’ Antonio Tafur, remeció la farándula tras revelar que la figura mantuvo contacto con el jugador.

“Christian Cueva buscó a Rosángela por Instagram. Oye, me dijo, he conocido a Cueva. Es súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere hacer. Yo le dije ‘oye, pero el hue*** es casado’. Sí, ya me enteré que es casado, ya no le volveré a hablar y él seguía y seguía insistiendo”, dijo el joven a las cámaras de Magaly Medina.

Si bien es cierto, Rosángela no afirmó ni negó lo dicho por su examigo, decidió tomar acciones legales contra todo aquel que la vincule con el futbolista.





Shirley Arica

La ‘Chica realidad’ le confesó a Beto Ortíz que había cruzado contacto con el futbolista, quien le había dicho que la relación con su esposa no estaba en buen camino.

“Que definitivamente las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y luego que por qué una chica tan linda está sola… Lo que siempre te dicen”, dijo la chica realidad durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, que, como recordamos fue vetado y nunca salió al aire.

Acto seguido, agregó que se conocieron durante una fiesta y él quiso continuar con la ‘celebración’, pero ella se negó. “Él quería seguir tomando y yo me quería ir a mi casa, como que me quiso llevar obligada y yo le dije que no”,contó.

Olinda Castañeda

La modelo contó el día de ayer, también en el programa de Beto Ortíz, que Christian Cueva la contactó por Facebook para hacerle un curioso ofrecimiento.

“Me escribió por Facebook y me dijo ‘¿Estás disponible para viajar a Brasil en tal y tal fecha? Para que tengas unas vacaciones”, reveló.

Por supuesto, la amiga de Shirley Arica también señaló que rechazó la invitación. Me muero por conocer Brasil, pero con Cueva, no”, ironizó.

ELLAS NO SE NEGARON

Pamela Franco ha sido sindicada como una de las mujeres con las que Cueva le habría sacado la vuelta a la madre de sus hijos.

A pesar que ella lo negó, el programa Magaly TV: La firme, hizo una recopilación de los viajes de la cantante, que por alguna razón coincidían mucho con los del jugador del Santos FC.

Por su parte, Chris Soifer fue consultada también por Beto Ortíz sobre su vínculo con el jugador. Sin embargo, su hermana apretó el botón rojo y la pregunta quedó sin ser respondida.

No obstante, el ex de la menor del clan Soifer, Jeyci Pérez, dijo que ella y Christian se veían a escondidas cuando Pamela López estaba embarazada.