Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes y George Forsyth: "Su matrimonio fue un show"

La modelo Tilsa Lozano se refirió a los rumores de separación entre la actriz Vanessa Terkes y el alcalde de La Victoria, George Forsyth.



"A mí también me ha llegado ese rumor, pero no puedo decir nada porque pueden ser falsos. A veces cuando las relaciones van bien se habla otras cosas. Incluso me ha pasado porque estuve muy bien con Miguel (Hidalgo) y decían que nos habíamos separado", señaló la conductora de 'En exclusiva' al diario El Popular.

Tilsa Lozano también sostuvo que el matrimonio de Vanessa Terkes y George Forsyth fue todo "un show", pero no puede decir si realmente se realizó por intereses políticos.

"Es verdad que una persona muy cercana a la familia de Vanessa deslizó a una persona muy cercana a mí de que ellos se habían separado. ¿Si se casaron por un fin político? Eso era lo que se especulaba, pero no te puedo decir si es verdad o mentira. De que su matrimonio fue un show, fue un show", manifestó.



