Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes: "Ella acepta que tuvo agresión física hacia George Forsyth"

Tilsa Lozano criticó a Vanessa Terkes luego que saliera a contar públicamente en televisión sobre su denuncia por violencia psicológica contra su aún esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

En el programa 'En exclusiva', la 'exvengadora' sostuvo que la actriz aún no muestra pruebas. " Todo son suposiciones, yo creo, yo creo, osea ¿si no tengo pruebas?", dijo la conductora de televisión.

En otro momento, la modelo señaló que Vanessa Terkes sería quien agredió a George Forsyth.

"Insisto, denuncien mujeres, si son violentadas física o psicológicamente, háganlo. Pero yo hasta ahorita, leo esto y lo que veo es que ella le metió un cachetadón. Lo que leo es que ella acepta que tuvo agresión física hacia él", manifestó.

En entrevista con Milagros Leiva, Vanessa Terkes mencionó que George Forsyth la comparaba con sus anteriores enamoradas cuando ambos mantenían relaciones sexuales y que por eso "se ganó una cachetada".

"En sus insultos está la violencia psicológica. Sí me comparaba con ellas y una vez se ganó una cachetadón por eso. Un día me dijo que no servía para nada", declaró la actriz.

TE PUEDE INTERESAR: