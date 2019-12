Daniel Bernal, exestilista de Tilsa Lozano, volvió a arremeter contra la jurado de “El dúo perfecto” luego de verla llorar en “El show después del show” y calificó de “absurda” su presentación en el magacín que trasmite América Televisión.

“De verdad qué absurda he visto su presentación. A parte de decir tantas mentiras como ha dicho y no decir la verdad de una vez. Encima coge y se sienta en ese programa con un vestido de coctel y con ese peinado a lo Evita Perón (…) Ha echado lágrima de cocodrilo. Le tenemos que dar el Oscar a la víctima 2019”, dijo.

En unos audios que le envió a Rodrigo González, ‘Peluchín’, y que este compartió en sus Stories de Instagram, Daniel Bernal reveló también que Tilsa Lozano y “su exsocio ya tenían planeado un ampay con Jackson (Mora) para los meses anteriores”.

De otro lado, el también asesor de imagen tuvo duras palabras para Ethel Pozo. “¿De qué me conoce esta presentadora a mí para decir que yo miento o que yo me invento o que yo araño en el pasado? Que yo sepa yo tengo una profesión, yo no soy ‘el hijo de’ o ‘la hija de’ a la que le ponen todo muy bonito y le abren las puertas en todos sitios”, manifestó.

“Antes de hacer una entrevista que se prepare, porque es muy fácil sentarse a entrevistar sin estar preparada. Y si no que me entreviste a mí también, porque yo voy y le hago una entrevista sin cobrarle no como ella (Tilsa Lozano), que se ha sentado en su programa cobrándole”, finalizó.

