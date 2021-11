La jurado de “Reinas del show”, Tilsa Lozano, habló recientemente sobre cómo le gustaría que sea su boda con el deportista Jackson Mora, quien hace algunas semanas le pidió la mano en una romántica velada.

En declaraciones para América Espectáculos, Lozano aseguró que su boda podría tener lugar en Lima, a las orillas del mar, pero tendría que ser en un lugar especial y alejado para que su familia asista con tranquilidad.

“Puede ser en Lima al borde del mar. Lo que pasa es que la idea es que pueda ir toda la familia, yo tengo un ‘familión’, Jackson también tiene una familia grande y trasladar a toda la gente a algún punto recóndito para esconderme de ustedes es un poco difícil, tendría que ser un búnker bajo la tierra para que no me encuentren”, manifestó Tilsa.

Asimismo, la jurado de “Reinas del show” también descartó que planee tener otro hijo. “Así estamos bien, vamos paso a paso. Primero me presionan que no me caso, ahora que me caso me presionan por el hijo ¡déjenme en paz! déjenme disfrutar mi momento, por favor”, precisó.

Por otro lado, Tilsa Lozano también respondió a las especulaciones en torno al nuevo arreglo de su auto, el cual cuenta con aplicativos morados y fueron asociados con su pasada relación con el futbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas.

“Que no jo... Aparte no es la gente, es una sola persona que sigue lucrando con lo mismo desde hace 15 años. ¿Qué me va a interesar? generen contenido con otra cosa, no destapen muertos... chambeen un poquito más”, señaló.

