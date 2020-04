La exconductora de televisión, Tilsa Lozano, utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, y envió un potente mensaje a sus miles de seguidores.

La exmodelo no dudó en responder a las personas que se dedican a criticar a otros, a pesar de la difícil situación en la que se encuentra.

► CLICK AQUÍ PARA INICIAR EL RETIRO DE LOS S/2 MIL DE SU AFP, SOLO CON EL DNI

“Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”, señaló Tilsa Lozano.

Además, la expresentadora de “Amor de verano” dijo que las personas deben aprovechar estos días de aislamiento social para reflexionar sobre lo que hacen. “Es momento de cambios internos y externos”, precisó.

Cabe señalar que estas declaraciones se producen luego que el exconductor de “Válgame Dios”, Rodrigo González, criticó duramente a Tilsa Lozano por llorar en un video que compartió en sus redes sociales.

“No te necesitamos de consejera de cabecera cariño. Tilsa se pone reflexiva y nos quiere hacer creer que está preocupada por nosotros y puja luego de hacer sus canjes, enviar mensajes de amor a su inversionista y publicar frases de autoayuda sacadas de Internet”, precisó.

Asimismo, Magaly Medina se sumó a las críticas y dijo que la cuarentena estaría afectando el estado de ánimo de Tilsa Lozano.

“Yo sé que hay gente que realmente esta cuarentena afecta el estado de ánimo, está afectando la psiquis de los que estaban acostumbrados a trabajar y ahora tienen que estar encerrados en casa pero a ella le ha dado por una cosa bien loca”, dijo durante su programa “Magaly TV, la firme”.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano y su mensaje sobre el coronavirus

Tilsa Lozano envía mensaje concientización por el COVID-19 (04/04/20)