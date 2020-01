Tilsa Lozano estuvo hoy en el set ‘En boda de todos’ para contar sobre el tormento que viene viviendo a causa del robo de su vivienda, ocurrido el pasado fin de semana en el distrito de Chorrrillos.

Según reporte policial, al promediar las 8:00 p.m la modelo regresaba de dar un paseo con sus hijos y sus nanas, cuando de pronto una de las cuidadoras fue sorprendida por dos inescrupulosos que -inicialmente- le dijeron que eran policías. En ese momento, ‘Tili’ se encontraba en la bodega con su hija mayor, mientras que el pequeño, estuvo presente durante todo el hecho, pues iba con las dos mujeres.

“Ellas han llegado a la casa, la puerta no se abría. Se levantó el portón eléctrico y han salido uno de los ladrones y las han metido a empujones a la casa. A las chicas con el bebé y se han ido. Cuando llego a la esquina de mi casa vi a una de las chicas llorando y lo que primero que pregunté es ¿dónde está mi hijo”, dijo con voz entrecortada.

Además, la 'exvengadora’ contó que después de este hecho se encuentra aterrada y no desea volver a su hogar -donde le sustrajeron objetos valorizados en más de 150 mil dólares.

“La verdad es que ni siquiera he podido regresar a la casa. Me siento insegura, tengo miedo. Es como un trauma de que voy por la calle y tengo miedo. No puedo dormir. Quiero aclarar que no me estoy victimizando, se que ha muchas personas le ha pasado lo mismo, pero son mis hijos que están de por medio. Es el hogar que decide dar a mis hijos. No tenía ni un mes de mudada. Ahora cómo los dejo solos”, agregó.