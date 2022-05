La mañana de este lunes, Janet Barboza, Ethel Pozo, Edson Dávila ‘Giselo y Brunella Horna analizaron en “América Hoy” los nuevo chats que Melissa Paredes reveló a Samuel Suárez de “Instarándula” con los que ha querido demostrar que Rodrigo Cuba miente respecto al tema de la fecha en que se separaron.

Tilsa Lozano estuvo como invitada en el magazine e indicó que ella notó en “Reinas del Show” -pues fue jurado en las misma época que Melissa participó- que la ‘llama del amor’ entre la exMiss Perú y el ‘Gato’ se había acabado pues recordó que cuando le hacían bromas sobre su esposo, se ponía bastante cortante.

“Yo estaba de jurado en ‘El Artista del Año’ en esa época y ella estaba concursando y ahí fue que se conoció con el ‘Gatito activador’ (Anthony Aranda) y siempre que se le bromeaba y le decíamos algo sobre el ‘Gato’ Cuba, ella hacía las bromas pero siempre era como muy distante, muy lejana”, indicó inicialmente.

“O sea, ya marcaba distancia; no planteaba que estaban separados pero ahí, yo como mujer, me daba cuenta que ahí la ‘llama del amor’ ya se había pagado”, agregó; sin embargo, para Tilsa Lozano, la pareja debió manejar de manera diferente el tema de su separación, pues tienen una pequeña de por medio.

“A mí me queda claro que ellos no estaban bien y lo dije una vez que vine aquí. Cuando uno se separa y tiene hijos de por medio, y ha formado una familia, uno no se separa de la noche a la mañana. Es todo un proceso”, finalizó respecto al tema la novia de Jackson Mora.

Productor de 'América hoy' sabía que Melissa Paredes estaba separada

