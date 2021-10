Tras comprometerse con Jackson Mora la noche del miércoles 6 de octubre, la modelo Tilsa Lozano contó detalles de cómo fue su pedida de mano y la celebración que tuvo al anunciar su próximo matrimonio con el deportista.

En su primera entrevista tras su compromiso, Tilsa Lozano conversó con “América Hoy” y reveló cómo Jackson Mora la sorprendió el día de su segundo aniversario de relación, durante una cena romántica.

“Yo estaba trabajando, salí y él me dijo: ‘te espero en tal restaurante’. Nos vimos y nos dieron la parte de un privado, solo estábamos los dos con una botellita de champán, celebrando los dos años y, de repente, pusieron sobre la mesa un ave, pensé que era comida, le saca la tapa y me dijo: ‘no tengo experiencia ni sé como hacerlo, pero quiero que seas mi esposa’”, contó Lozano.

“Yo me empecé a reír, porque pensaba a futuro y le dije: ‘sí, amor, en algún momento’. Él me dijo: ‘no, te lo estoy pidiendo ahorita’. Abrió el anillo y se arrodilló. Yo empecé a temblar, se me bajó la presión y me reí”, agregó.

Asimismo, confesó que Jackson Mora se encargó de hacer una celebración especial con todos sus amigos, quienes fueron cómplices de la sorpresa. “Lo que pasó fue que nosotros estábamos en un privado arriba, él había armado todo y abajo estaban nuestros mejores amigos, una de las hermanas de él y 5 o 6 amigos. Él había planeado todo”, señaló Tilsa.

“Lo que yo no sabía es que él le había pedido permiso a mi mamá, hace como dos semanas me dijo que se había ido a almorzar con mi mamá y yo normal, ninguno de los dos me había contado que fueron y él le pidió mi mano”, añadió, notablemente emocionada.

