Tilsa Lozano presenta nuevas denuncias contra Angie Jibaja porque teme por su vida

Visiblemente afectada, Tilsa Lozano acudió al Ministerio Público para presentar nuevas demandas contra Angie Jibaja luego que el último lunes declarara en 'Magaly TV, la firme' que la 'exvengadora' presuntamente acosa a la esposa de un conocido futbolista, quien sería Juan Manuel Vargas.

Al salir del juzgado, la conductora de 'En exclusiva' aseguró que teme por su vida y la de su familia, debido a que la 'Chica de los tatuajes' tiene antecedentes de ser una persona agresiva.

"Es algo incómodo, es algo que me tiene tensa. Estamos hablando de una persona que ya ha estado presa por agredir a alguien físicamente y, obviamente, yo estoy asustada, esto no es algo que a mí me agrade. Toda esta situación no me gusta para nada, yo nunca he estado envuelta en esta situación", refirió con la voz entrecortada.

Tilsa Lozano esperaba unas disculpas de la modelo, pero ella solo la volvió a criticar en el programa 'Magaly TV, la firme'.

"Ya está todo en manos de la ley. Creo que ayer hubiese sido una buena oportunidad para que pida disculpas y en vez de eso sale a hablar peores cosas de mí, me vuelve a difamar y encima hace un desacato a la ley", agregó la animadora.

La abogada de Tilsa anunció que entablaron la denuncia por desacato a la autoridad y por difamación calumniosa al calificarla de "acosadora".

Las otras tres querellas que ya interpuso Tilsa Lozano a Angie Jibaja son: por acoso, difamación y violencia contra la mujer.

