Tilsa Lozano rompió su silencio. La ex ‘Vengadora’, en conversación con ‘El Show después del Show’, se pronunció sobre los rumores que señalan que ella y Juan Manuel Vargas se habían encontrado a escondidas durante los últimos años.

La exmodelo salió a desmentir lo dicho por Daniel Bernal, quien fue su amigo íntimo y trabajó como estilista en su peluquería.

“No lo voy a mencionar Él ha sido muy amigo mío. No es la primera vez que me pasa. No voy a decir nada malo con respecto a él porque lo quise mucho. Él fue muy amigo mío. Yo no juego así. Si yo me peleo con él, no voy a estar difaman dolo o mintiendo”, señaló.

Asimismo, Lozano fue muy enfática en descartar cualquier tipo de comunicación con el exfutbolista.

“Lo único que puedo decir y desmentir tajantemente es que no tengo ningún tipo de comunicación con Juan Manuel Vargas. Él tiene su familia y yo tengo a mis hijos. Esa es una mentira absoluta. No solo es responsabilidad del que habla sino de los medios que le dan pantalla. Hay que tener pruebas”, aseveró.

