Tilsa Lozano sobre Miguel Hidalgo: 'El 'ampay' fue la gota que rebalsó el vaso' [FOTOS]

No estaban en su mejor momento. Tilsa Lozano reveló que el 'ampay' donde se le ve a 'Miguelón' coquetear con otras mujeres solo fue "la gota que rebalsó el vaso", porque la relación ya estaba desgastada y en problemas.

En una entrevista en 'Beto a Saber', la ex 'vengadora' reveló que terminó la relación que tenía con el padre de sus dos hijos porque quería tranquilidad en su vida.



"Creo que uno va creciendo, va cambiando, va madurando, va queriendo diferentes cosas en su vida. Lo que pasa es que uno puede ver una cosa, pero no se ve lo interno, entonces por ahí para mí esa una cosa es la gota que rebalsó el vaso... eso no significa que hayan culpables o inocentes o gente buena o gente mala", sostuvo.

Descartó retomar su romance con el popular 'Miguelón'. "Hoy no... yo no sé mañana, hoy definitivamente no", expresó. "Es el padre de mis hijos, siempre lo voy a amar", finalizó.