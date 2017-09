Tilsa Lozano: “El 'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez son el uno para el otro” [VIDEO]

Tilsa Lozano ya superó al 'Loco' Vargas. La modelo ya pasó la página, y durante una reciente entrevista, no se guardó nada y habló sobre la boda del futbolista con Blanca Rodríguez.

“Lo mejor que podría pasar es que él se case con una mujer como ella, y que ella se case de un hombre como él, porque definitivamente son el uno para el otro”, manifestó Lozano a Latina. “Les mando bendiciones”, añadió la ex vengadora.

A continuación, se le preguntó si es que le regalaría algo a la flamante pareja, y ella sólo atinó a repetir: “Son el uno para el otro y se merecen”. Para poner el punto final al tema, ella expresó que esta situación no le afectaba en nada.

Sin embargo, el reportero no pudo dejar de preguntarle si es que había recibido alguna comunicación de Vargas. “¿Cómo me va a mandar mensajes? No te pases, todo esta bien, yo estoy en otra”, aseguró.

“Ojala que se case para que ustedes me dejen de jo***”, dijo Lozano, terminando la entrevista.

Según declaraciones anteriores del 'Cuto' Guadalupe, Vargas y Rodríguez estarían a tres meses de contraer nupcias en el ámbito civil y religioso.