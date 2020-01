Tal parece que el romance entre Tilsa Lozano y Jackson Mora es una realidad y así lo evidenciarían unas imágenes en los que se ve a la pareja prodigándose amor en una paradisíaca playa de Miami.

En un adelanto del programa ‘Magaly TV, la firme’ se observa a la exconejita de Playboy en los brazos del luchador jugando en el mar. Luego se les observa besándose.

Horas antes, Lozano compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le ve junto al ex de Olinda Castañeda lo que confirmaría que la relación ya sería un hecho pese a que días atrás Tilsa negó tener algún tipo de relación sentimental con Mora cuando fueron captados juntos en el spa de la exmodelo.

Tilsa Lozano y Jackson Mora ampayados (Magaly TV)

Luego de que se conociera que la pareja había tenido un nuevo acercamiento, Olinda Castañeda arremetió contra su rival y la acusó de lucrar con esta relación.

"Lo que sé es que ella (Tilsa) está lucrando con el dolor que me ocasionó en algún momento. Si no habla de él (Jackson), no habla de lo que ha pasado y siempre sale con su spa y peluquería atrás, que la siga promocionando, te doy permiso”, comentó.