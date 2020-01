Luego que el programa “Válgame” difundiera una fotografía de Tilsa Lozano junto Jackson Mora en las playas de Miami, el boxeador decidió hacer una llamada telefónica al espacio de entretenimiento para aclarar su situación sentimental con la animadora.

“Nos estamos conociendo... Ella (por Tilsa Lozano) me está dando una oportunidad. Ella es soltera y yo estoy soltero, no tenemos compromiso con nadie y no le veo nada de malo”, señaló Mora en declaraciones para el programa de Latina.

“No verán juntos porque estamos saliendo. Hay cariño... aquí no hay ningún título, solamente estamos saliendo por Miami porque nos llevamos súper bien", agregó.

En otro momento de la entrevista telefónica, el deportista reveló que él acompañó a Tilsa Lozano en sus vacaciones por Jamaica. “Yo vine a cerrar un tema con un peleador que irá a Perú en febrero y luego me di un salto para allá”, sentenció.

Las declaraciones de Jackson Mora salen a la luz luego que el programa de Magaly Medina anunciara la difusión de nuevas imágenes de Tilsa Lozano junto a la expareja sentimental de la modelo Olinda Castañeda.