Tilsa Lozano habría terminado definitivamente con Miguelón: Esto dijo la 'vengadora' en vivo [FOTOS]

¿Se acabó el amor? Tilsa Lozano habría tomado la decisión de finalizar su relación con el padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo , luego que este protagonizara un 'ampay' donde se le ve bailando y en actitudes cariñosa con otra mujer.

'La vengadora' estuvo en el programa de 'Válgame Dios' junto a Karla Tarazona, a quien le habría revelado en un corte comercial que su romance ya no iba más.

"Escucho una Tilsa decidida, decidida, y tajante. Si ustedes me dicen: no digas lo que estoy contando, no lo cuento. Pero es muy tarde. Tilsa estaba diciéndole a la Tarazona cuando le preguntó por Miguel: 'Eso ya está terminado, yo no lo voy a perdonar'", dijo Rodrigo González cuando el programa regresó al aire.

El conductor de 'Válgame Dios' le hizo la pregunta directamente a Tilsa Lozano. "Dijiste que ya habías tomado una decisión respecto a Miguel. Dijiste: 'la decisión está tomada'. Yo te escuché y lo dijiste en serio".

Ante esto, Tilsa Lozano se negó a hablar sobre su vida privada. "Rodrigo, no voy a decir nada (...) Temos una relación cordial porque tenemos hijos, pero por ahora las cosas están como están y todo el mundo sabe como están", manifestó la ex modelo.