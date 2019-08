Tilsa Lozano asegura que no se arrepiente de revelar romance con el 'Loco' Vargas

Ha pasado más de cinco años desde que Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar que tuvo un romance de tres años con Juan Manuel 'Loco' Vargas.

Durante el programa ' Estás en todas', 'Choca' le recordó a la 'exvengadora' su confesión en el programa de Beto Ortiz, que dejó al descubierto la infidelidad del pelotero a su aún esposa Blanca Rodríguez. "¿Tú te arrepientes de haber hecho pública esta información?", le preguntó el conductor de TV.

Ante la interrogante, Tilsa respondió que no se arrepiente. "Yo elegí el momento en que iba a responderle a alguien, yo también elegí el momento en que quería contar algún capítulo de mi vida. Es algo que conté, que no me arrepiento de haber contado", dijo la empresaria.

Tilsa afirmó no guardar ningún rencor por el exfutbolista. "Le deseo lo mejor, él tiene su vida, yo tengo mi vida y ya está”.