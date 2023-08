Tilsa Lozano, quien ayer en la noche se convirtió en cazafarsante en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, sorprendió al hablar de su vida matrimonial con Jackson Mora tras perder en el espacio conducido por Adolfo Aguilar.

La modelo reconoció que su derrota la sorprendió porque pensó que estaba lista para poder descubrir a los mentirosos. Como se sabe, ella terminó fallando tras enfrentarse a Yaco Eskenazi y Susy Diaz.

“Yo pensé que había aprendido, pero todavía no soy tan especialista como creía descubriendo mentirosos. Sin embargo, el único hombre que me importa que no me mienta es mi esposo, mientras eso esté bien, vamos para adelante”, señaló la ex ‘Vengadora’.

Luego de sostener este encuentro en donde el vencedor fue el conductor de televisión, Tilsa Lozano aprovechó llenar de elogios a este nuevo espacio de entretenimiento. “Me pareció una secuencia linda, ver el cariño que existe entre Patricia Barreto y su hermano nos emocionó a todos”, añadió.

Foto: GV Producciones