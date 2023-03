Tilsa Lozano, quien se encuentra viviendo en Punta Hermosa junto a sus dos hijos y su esposo Jackson Mora, desató todo tipo de comentarios tras compartir un video de sus hijos limpiando las playas tras los últimos huaicos provocados por el ciclón Yaku.

La modelo compartió imágenes de sus engreídos haciendo labores de limpieza cerca al mar, y aprovechó para invitar a más personas a sumarse a estas tareas tras el paso del fenómeno climático.

“Da una mano en donde puedas, lima provincia, playas, selva, sierra. Lleva víveres, recoge basura, saca agua, Chapa tu balde, tu pala o dona Plata. Lo que sea que hagas estará bien menos quedarte en tu casa viendo por TV como todo un país sufre. Se empática”, escribió la influencer al compartir el video.

Tilsa Lozana desata lluvia de críticas:

Luego que la modelo hiciera un llamado a sus seguidores para seguir recolectando basura, muchos usuarios cuestionaron sus ‘buenas’ intenciones y aseguraron que lo hace solo porque su distrito ha sido afectado con las fuertes precipitaciones. Otros también consideraron que existen zonas más afectadas a las que sí se necesita apoyar.

“Para el petróleo Ventanilla no dijeron nada, todo porque vive ahí sino…”, “Recién veo varios artistas que suman a limpiar solo porque en esta ocasión han sido afectados ellos”, “Hay Tilsa eso no es nada más bien pide ayuda para la gente que no tiene nada de nada”, “Tienen dinero para viajes, ropas etc. Contraten personas para que limpien pues. Tenemos que ayudar a los que realmente necesitan la AYUDA”, fueron alguno de los comentarios.