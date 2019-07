Tilsa Lozano desafía la censura con la transparencia de su vestido [VIDEO]

Tilsa Lozano no pierde la sensualidad cuando quiere llamar la atención. En su programa 'En exclusiva', la modelo lució un vestido largo con transparencias que dejó poco a la imaginación.

Aunque mencionó que estaba resfriada, la 'ex vengadora' mostró su figura a los televidentes cuando se puso de costado, hasta dejó ver su ropa interior. Por si fuera poco, se animó a bailar con una vuelta.

"¿Cómo que me desabrigué? He venido con una transparencia, pero basta porque estamos en un horario familiar, por favor", manifestó la 'ex conejita' de Playboy.

Tilsa Lozano también mencionó que su productor se había quejado por su vestimenta, pero al ver que los del set no le quitaban el ojo, le recomendó que conduzca el programa de perfil. "Primero mi productor me critica: 'Has venido con un vestido de noche' y ahora quiere que conduzca de perfil", dijo la modelo.

Tilsa Lozano desafía la censura con la transparencia de su vestido en el programa. (Panamericana TV)

