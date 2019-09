No se quedará con los brazos cruzados. Tilsa Lozano iniciará un proceso judicial contra Olinda Castañeda luego de que esta la tildara de “robamaridos” en un programa de señal abierta.

La defensa de Lozano declaró a Perú21 que en la semana entrante empezarán con todos los trámites para gestionar la demanda contra Castañeda por haber incurrido en el presunto delito de difamación agravada.

“Estamos trabajando la denuncia. Tenemos autorización de Tilsa para poder hacer la denuncia contra Olinda”, manifestó la fuente a este diario.

Olinda se refirió sobre Tilsa como “la chica que sabía que tenía una relación y como tiene la fama de no tener escrúpulos en meterse en relaciones, no me voy a poner a su nivel ni robarle maridos, pues”.

“No me sorprende. Ahí le dejo mis sobras”, dijo seriamente Olinda Castañeda en el programa ‘Magaly Tv La Firme’.