¿Vanessa Terkes está arrepentida de haberse separado de George Forsyth? Esto reveló Tilsa Lozano

Tilsa Lozano fue una de las primeras personas que deslizó los rumores de separación de Vanessa Terkes y George Forsyth. Ahora, la conductora de 'En exclusiva' dio detalles del motivo del fin de ese matrimonio.

La 'exvengadora' señaló que fuentes muy cercanas a los aún esposos le contaron que la ruptura amorosa entre el alcalde de La Victoria y la actriz se dio presuntamente por una mentira.

"No hay nada confirmado, pero lo que se dice es que George Forsyth habría dicho que tendría un viaje de trabajo, luego aparecieron ciertas imágenes y él no estaba en el lugar donde había avisado, tampoco haciendo las cosas que dijo iba a hacer. Eso no le gustó a ella (Vanessa Terkes)", dijo Lozano.

La animadora también volvió a recalcar que Vanessa Terkes fue muy impulsiva al mandar su comunicado de separación porque luego, aparentemente, se arrepintió.

"Yo lo dije: 'Ella se va a arrepentir porque fue impulsiva al mandar su comunicado . Esa fue mi opinión y se lo dije a la prensa. Pasaron los días y me dijeron que ella se había arrepentido. Ella habría buscado contactarse nuevamente con su actual esposo", señaló Tilsa Lozano.



