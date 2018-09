Contará su verdad. La modelo Tilsa Lozano ofrecerá este viernes una entrevista exclusiva con el programa ‘Válgame Dios’, en la que hará pública la decisión que tomó sobre su relación con Miguel Hidalgo luego del 'ampay' que este fue protagonista.

A través de un video en Instagram, Rodrigo González “Peluchín”, compartió un video en el que aparece Tilsa Lozano mostrando su lado más sensible y se le ve llorando mientras brinda la entrevista.

“Las parejas dicen: ‘estamos embarazados’”, se le escucha preguntar a Rodrigo González. “Bueno él (Miguel Hidalgo) no. Si no le nace, pues no le nace”, respondió, entre lágrimas, Tilsa.

Recordemos que a inicios de semana, en el mismo programa, se revelaron imágenes de Miguel Hidalgo en actitudes cariñosas con otras mujeres en una discoteca. Lo curioso es que este hecho se repitió dos veces y fue mientras Tilsa Lozano estaba embarazada.