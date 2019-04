Tilsa Lozano asegura que le tiene miedo a Angie Jibaja y ha pedido garantías para su vida

Tilsa Lozano aseguró que Angie Jibaja tiene "casi 40 años, pero se comporta como una joven de 19 años" y que le tiene miedo por sus últimas reacciones en las redes sociales.

"Como no vas a tener miedo. ¿La has visto? Sale en Instagram cortándose la venas, insultando a su mamá. Obviamente una tiene miedo, todos tendrían miedo", indicó la ex 'conejita' de Playboy.

Por eso, la conductora de 'En exclusiva' solicitó garantías para su vida y su familia. "Hay medidas legales, se ha pedido garantías y hay medida de restricción así que no se puede acercar a mí, mucho menos venir al programa", dijo la ex 'vengadora'.

También señaló que seguirá hasta las últimas consecuencias la demanda contra la 'Chica de los tatuajes' por presunta difamación. "Los asuntos penales lo están viendo mis abogados y ellos deben decirles como va el proceso. El Poder Judicial es lento, pero funciona", mencionó.

En otro momento, Tilsa Lozano manifestó que Angie Jibaja justifica sus reacciones por su supuesto estado depresivo. "Nadie se puede escudar en que está depresiva para atacar, pero, sí se puede subir al escenario a hacer eventos, dar entrevistas. Una persona que está mal, está mal todo el día, no está mal cuando le conviene y se victimiza", declaró.



