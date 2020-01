Tilsa Lozano estuvo en el set de ‘En boca de todos’ para hablar sobre el robo de su vivienda, ubicada en una exclusiva zona de Chorrillos.

Superado el momento,‘Tili’ se dio un tiempo para hablar sobre personajes de la farándula.

Durante la sección de ‘Preguntas calientes’ la ‘exvengadora’ fue consultada si trabajaría en una producción con la actriz Vanessa Terkes y ella respondió que solo lo haría si hay un buen pago de por medio.

“No me provoca verla... Simplemente me cae mal, porque trabajé con ella y fue una tortura. Igual no le de deseo el mal, no me parece una chica mala”, expresó.