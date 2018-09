Tilsa Lozano tras 'ampay' de Miguel: “Yo no veo ninguna infidelidad”

Tilsa Lozano se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ y reveló algunos datos sobre su relación Miguel Hidalgo y cómo está sobrellevando este momento, tras el 'ampay' de su pareja y padre de sus dos hijos.

La modelo señaló que ella no va a culpar a las otras mujeres que aparecen en la grabación, pues considera que si hay hay algún problema entre ellos, es por culpa de ambos, pues al fin y al cabo la relación es de dos.

“No ataquen esas chicas (…) Mi relación es con Miguel, yo he dado a luz hace dos meses y estoy sensible. Yo no veo una infidelidad (en el 'ampay'), porque no la veo, pero lo que si veo es una situación incómoda y que a mí no me gusta”, señaló Tilsa Lozano.

Sin embargo, Tilsa Lozano aceptó que lo más difícil de toda esta situación y lo que más le ha dolido, es leer o escuchar los duros calificativos a los que han recaído Miguel Hidalgo tras el 'ampay'.

“Es una situación sumamente difícil para mí. Lo que me ha dolido y me duele mucho es todo lo que está tejido alrededor. El es el papá de mis hijos y escuchar que le digan parásito, mantenido, etc, me duele (…) Él va a ser mi familia siempre”, expresó.

Tilsa Lozano alegó que durante el embarazo de Massimo, ella no le provocaba salir y tampoco le pedía a Miguel que se quedara, por ello señaló: “por un hombre no me voy a morir, me duele que una de las imágenes era cuando yo estaba embarazada”.

No obstante, cuando Peluchín le preguntó si había conversado sobre la situación con su pareja, Tilsa Lozano dijo “por ahora no quiero hablar con él, no estoy lista todavía, no quiero ir al choque"

"Tenemos una conversación pendiente… Para el, él no ha hecho nada malo” señaló ex vengadora, quien tiene una percepción distinta de la situación.

Durante la entrevista Tilsa Lozano dijo saber que su pareja “cargaba una mochila muy fuerte con ella”, pero considera que “si algo se rompió es mejor separarse, queriéndose como amigos a generar una relación tóxica”, pues lo que ella quiere es tranquilidad y poder confiar en su pareja, por la cual tiene sentimientos encontrados en este momento.