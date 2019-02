Tilsa Lozano afirma que Salim Vera promueve la violencia contra la mujer tras ataque a Daniela Dancourt

Nuevas voces surgen en torno al incidente que protagonizó Salim Vera en el Alternativo Music Festival. Esta vez fue la conductora de 'En Exclusiva' Tilsa Lozano quien cuestionó al músico por romper el micrófono cuando la salsera Daniela Dancourt se presentaba en el escenario.

Para la ex vengadora, el vocalista de Libido fomentó la violencia contra de la mujer por su iracunda reacción.

"Los fans se excusan que Salim siempre actúa así en los conciertos. Todo bien, pero hazlo cuando a ti te toque cantar. Rompe la guitarra, rompe tu pantalón, el calzón. En tu momento. No hagas esto cuando una mujer, una artista, esta haciendo su trabajo. Nadie, ni tú ni nadie, tiene derecho de fomentar la violencia. Estamos en una época de no violencia contra la mujer, no al maltrato. Estamos tratando de que no hayan mujeres muertas todos los días, y a ti, porque te parece gracioso, fomentas a que la gente se ponga agresiva", expresó Lozano en su programa de Canal 5.

Vera justificó su forma de actuar aduciendo que rompió el micrófono para llamar la atención del público debido a que su show se iba a iniciar.

Asimismo descartó que haya reaccionado de esa manera por la tardanza de la salsera ya que con su show ocupó el tiempo designado para la banda Libido en el referido concierto.

