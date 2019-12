Agobiada porque Olinda Castañeda la acusó de “robamaridos” y porque Jackson Mora le declaró su amor en televisión, la exmodelo Tilsa Lozano exigió a ambos personajes que no la mencionen más en televisión.

“(Ellos) me han involucrado en un tema en el que no tengo la culpa de nada, y por eso les pido que no me mencionen más ni ella ni él... que resuelvan sus problemas en su casa y si quieren se mechan”, señaló Lozano en el programa ‘El show después del show’.

Aseguró, en otro momento, que no dará marcha atrás en la demanda por difamación y perjuicios interpuesta contra Olinda Castañeda.

“Ella se ensañó conmigo en ‘El Valor de la Verdad’. Lucró con mi nombre, mi reputación y mi honor de madre”, indicó.

En torno a Jackson Mora, refirió que no lo enjuiciará pues no considera que la haya ofendido aunque prefiere evitar contacto con él, por lo que lo ha bloqueado de sus redes sociales.

Tilsa Lozano