La modelo y actriz Natalie Vértiz recibió una ola de críticas luego que se viralizara un video donde muestran las diferentes expresiones que tuvo al momento de entrevistar a las candidatas al Miss Perú 2023.

Junto a Karen Schwarz, Olga Zumarán, Romina Lozano y Alessia Rovegno, la pareja de Yaco Eskenazi fue convocada para realizar preguntas en inglés a las candidatas, sin embargo, fue tachada de ser una persona creída por sus supuestos gestos de incomodidad frente a las reinas de belleza.

“La cara de Natalie lo dice todo. Si tanto le aburre qué hace ahí”, “La caraza de Natalie Vértiz, por Dios. Más simpatía”, “Hubieran llamado a Janick Maceta”, “Qué engreída”, “Ni siquiera llegó al top-10″, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Natalie Vértiz se defiende:

Ante la avalancha de ataques de los internautas, Natalie Vértiz recurrió a su cuenta de Instagram para negar haber tenido una actitud incómoda con las participantes al certamen, y publicó una fotografía suya en un evento similar para demostrar que no es una persona muy expresiva.

“Aquí estaba en Trujillo en un casting de modeloftheyearperu. No es novedad mi cara, no soy una persona muy expresiva y en todo caso si debo ser juzgada por algo debería ser por mis acciones, no por mi cara. Paz y amor para todos”, acotó.

(Foto: @msperu)