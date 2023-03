La tiktoker peruana Lorena Lu Yáñez, más conocida como Lorelorelu, se convirtió en tendencia este fin de semana luego que su esposo Miguel Severino fuera captado besando a una misteriosa mujer en una conocida discoteca de Miraflores.

Ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas en Tiktok. Ella presumía lo romántico que podía ser su esposo en su vida diaria, mientras él no dejaba de llenarla de detalles.

Lorena y Miguel eran considerados como unas de las parejas ‘perfectas’ en las redes sociales y su romance era motivo de ejemplo para algunos usuarios, sin embargo, un ‘ampay’ terminó por separarlos definitivamente, según acaba de confirmar la propia influencer.

Lorelorelu se pronuncia tras ‘ampay’ de su esposo

Luego de ver las imágenes que se han hecho virales donde su aún esposo besa apasionadamente a una joven en la discoteca Downtown, la influencer decidió pronunciarse y confirmar el fin de su matrimonio.

“Lo vi y me dejó totalmente sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada. Nunca he sido las personas que necesite aclarar algo, pero lo hago por mi familia y por mí porque no merezco estar en esta situación y exposición. Si bien, Miguel y yo hace 3 semanas decidimos tomar cierto espacio, no era apuntando a una separación definitiva. Les dije que estábamos pasando por una crisis, pero apuntando por una reconciliación”, dijo.

Tras reconocer que su relación atravesaba por una crisis, Lorena dijo sentirse devastada, sin embargo, pidió que no la juzguen por las acciones de su expareja.

“No soy responsable de nada de lo que haya decidido hacer, no me critiquen a mí. No me busquen responsabilizar a mí, durante mi matrimonio lo he respetado y cuidado... Actualmente, sí estamos oficialmente separados, nadie se ha muerto y hay que seguir para adelante”, finalizó.

@lorelorelu Cada persona elige sus propios errores. Gracias a todos, estoy y estaré bien. ♬ Easy On Me - Adele