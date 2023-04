El actor Aaron Picasso se encuentra en el centro de una controversia después de publicar un video en las redes sociales. En el clip, Picasso canta la parodia de una canción en la que incluye comentarios transfóbicos y despectivos contra las personas pertenecientes a la comunidad LGBT.

El video del popular ‘Jaimito’ ha sido criticados por muchos, quienes lo consideran ofensivo y divisivo. En la letra de la canción se mencionan insultos a las personas trans. “Bebé, no te hagas tú eres hombre, yo sé que tú te lo escondes, pa mí que tú eres transformer”.

Algunos dijeron que el video no da risa y que por eso no lo volvieron a llamar de la serie que lo hizo famoso. “En serio le afectó que lo hayan sacado de afhs”, “sabes que no tienes talento cuando tienes que recurrir a la transfobia para dar “risa””, “Quién le dijo a este tipo que era gracioso?”, fueron algunos de los comentarios.

En respuesta a la controversia, Aaron Picasso dijo que el video es meramente una parodia y cuestionó a los usuarios que lo critican: “Todos es en pro de la comedia! Generación de cristal?”, puso en Instagram.

La polémica ha generado un debate en las redes sociales, donde algunos usuarios han expresado su descontento con el video del actor, mientras que otros han defendido su derecho a la libertad de expresión.