¿La 'Tigresa del Oriente' volvió con Elmer Molocho tras dejarla 'plantada' en su boda? [VIDEO]

La 'Tigresa del Oriente' se presentó en los programas 'Al rojo vivo' y 'Un nuevo día', ambos de Telemundo , para referirse sobre la frustrada boda con el joven músico, Elmer Molocho , que iba a ser televisada por 'Magaly TV, la firme'.

La cantante señaló que ambos siguen en comunicación y que en los próximos días se volverán a ver las caras.



"Él y yo no estamos distanciados. Tenemos que conversar. Él ya me invitó para hablar. Sabemos los dos lo que ha pasado", dijo la intérprete de Nuevo amanecer en 'Al rojo vivo'.

La 'Tigresa del Oriente' señaló que el programa de Magaly Medina quedó mal por el escándalo mediático. "No sé por qué lo hicieron. En la última media hora yo les decía dónde está el novio y ellos me apuraban que me vista", sostuvo en el espacio de Un nuevo día.

También dejó entrever la posibilidad de reconciliarse con Elmer Molocho. " No descarto que más adelante se puede solucionar este problema. Ahora él está sentido y yo también porque no esperamos que el programa hiciera eso. El programa manipuló las cosas", expresó.

Incluso, la 'Tigresa del Oriente' aseguró que nada fuer armado, tal como se especulan en las redes sociales. "No hubo nada de eso. NI él ni yo lo pensamos", aseveró.

