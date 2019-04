'Tigresa del Oriente' estaba a punto de casarse, pero novio la abandonó en plena boda [VIDEO]

A vísperas de su matrimonio por civil, Judith Bustos, más conocida como la 'Tigresa del Oriente' se quedó vestida y alborotada luego que su novio, Elmer Molocho, se retirara de la ceremonia y la dejara plantada con sus invitados.

Según Magaly Medina, se enteraron que Molocho tenía una familia y por eso envió a una reportera y un camarógrafo para averiguar. Sorpresa se llevaron cuando confirmaron que realmente el novio tenía tres pequeños hijos en Ventanilla.

La 'Urraca' señaló que su equipo fue agredido y amenazados con cuchillo por orden del músico, es así que pusieron una denuncia.

En tanto, el novio de la 'Tigresa del Oriente' pidió que quiten la demanda de agresión en la comisaría sino no se casaría con la cantante o que se retracten en el reportaje.

Mientras la 'Tigresa del Oriente' se peinaba y maquillaba, Elmer Molocho decidió no entrar al set de 'Magaly TV, la firme', donde se iba a realizar el matrimonio en vivo.

"Antes de comprometernos para el matrimonio, muchas veces hemos terminado. Ahora también dijo 'no me caso' y yo casi le digo 'no me caso', todo el año hemos estado en ese plan", dijo la cantante.

Tras la frustrada boda, Magaly Medina opinó. "Ella está muy dolida. Él es un manipulador", dijo la conductora de televisión, quien consoló a la popular artista, que no pudo contener las lágrimas.