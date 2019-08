¿La 'Tigresa del Oriente' postularía al congreso? Esto dijo al respecto

Quiere una curul. Judith Bustos, conocida popularmente como la ' Tigresa del Oriente' volvió a estar en el ojo mediático tras revelar, nuevamente, su deseo por llegar al Congreso de la República.

"Últimamente he pensado seriamente en postularme como congresista. Me encantaría de verdad estar en la política para trabajar por mi tierra que me vio nacer. Para mi selva, no solamente Iquitos, sino toda la región que necesita un apoyo de alguna autoridad que se preocupe por ellos", escribió en Twitter

Últimamente he pensado seriamente en postularme como congresista. Me encantaría de verdad estar en la política para trabajar por mi tierra que me vio nacer. Para mi selva, no solamente Iquitos, sino toda la región sí necesita un apoyo de alguna autoridad que se preocupe por ellos — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) August 24, 2019

En la publicación, la tigresa también señala que, a pesar de no ser una 'chibola' tiene mucha fuerza para iniciar una vida política.

"Yo he visitado de nuevo al pueblo que me vio nacer, la tierra, mis raíces, que hasta el momento de la edad que tengo, no soy ninguna chibola, pero tengo mucha fuerza. El volver al sitio donde nací y ver que no llegan las autoridades, donde no hay apoyo", agregó.

