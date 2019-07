'Tigresa del Oriente' dice que también fue maltratada por programa de Gisela y le da consejo a Susan Ochoa

Le dio su apoyo. Judith Bustíos , más conocida como La Tigresa del Oriente envió un contundente mensaje dirigido a Susan Ochoa , quien hace algunos días denunció que fue maltratada por la producción de 'El artista del año'.

"Te recomiendo que te bañes en aceite y que te resbale lo que te digan. Así como yo lo hice. A mí me resbala lo que digan de mí y yo sigo cosechando éxitos", dijo a través de video.

De acuerdo con la cantante, también se sintió incómoda las veces que ha asistido al programe de Gisela Valcárcel, porque según ella no respetaron su extensa trayectoria en el extranjero.

"En ese programa me dijeron alguna vez que decía estar agradecida por haberme invitado, que a ese programa no traen a cualquier artista. Yo soy una artista internacional y también me resbala, pero me he sentido humillada. Te felicito por tu carrera", concluyó la ' Tigresa del Oriente'.