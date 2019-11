Dio marcha atrás. Judith Bustos, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, se desanimó postular al Congreso y ahora le dará mayor prioridad a sus presentaciones.

La intérprete de “Un nuevo amanecer” también expresó su malestar con el Gobierno por no apoyar a los artistas.

“Nadie toca el tema, ninguna congresista, nadie hace nada. Nosotros (los artistas) no tenemos un sueldo. Yo tenía un sueldo cuando trabajaba en los canales de televisión. Por eso que muchos artistas mueren en la pobreza extrema. Si algún día yo soy candidata, eso sería lo primero que haría”, dijo al diario Ojo.

Por esta razón, la ‘Tigresa del Oriente’ señaló que evalúa irse del país porque en el extranjero valoran más su trabajo.

“Me quiero del país porque sé que en el extranjero mi trabajo artístico es muy respetado y muy querido. En el país en que me encuentro, la gente me reconoce. Me voy a Italia, Barcelona y Madrid”, manifestó.