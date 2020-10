Judith Bustos, más conocida como la “Tigresa del Oriente”, contó en una entrevista al diario Trome el difícil momento que está atravesando por la falta shows artísticos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Estoy viviendo una situación muy difícil porque no tengo trabajo, no hay shows, no funcionan las discotecas, ya no sé de qué voy a vivir”, comentó.

Del mismo modo, afirmó que el Gobierno se ha olvidado de los artistas. “Somos gente humilde, yo vivía del día a día, de mis pocos shows. Ahora ya estoy debiendo el agua, la luz y todo eso me deprime. Pude superar el coronavirus, pero siento que esto es peor”, aseguró.

Además, la “Tigresa del Oriente” contó que hace poco se quedó sin ahorros luego que la Municipalidad de La Victoria le cobrara una deuda que desconocía.

“Un amigo muy querido me hizo un depósito en mi cuenta de ahorros para ayudarme cuando estaba con el coronavirus, y fui convaleciente a retirar el dinero para comprar mis víveres y me enteré que se llevó mi dinero por una deuda que desconocía”, comentó.

Bustos afirmó que ha solicitado que vean su caso. Además, contó que acaba de lanzar su canción “La gente critica” en su canal de YouTube. “Ese video lo grabé antes de la pandemia y recién lo he podido lanzar en mis redes sociales. Mucha gente se ha aprovechado de mí, y espero poder tener algunos ingresos que me ayuden”, afirma.

VIDEO RECOMENDADO

Tigresa del Oriente dio positivo a COVID-19

Tigresa del Oriente dio positivo a COVID-19