Abrió su corazón. Tilsa Lozano sorprendió a sus seguidores compartiendo una tierna reflexión de Navidad, en la que le hizo una promesa a sus hijos Valentina y Mássimo .

La ex 'vengadora' utilizó su cuenta de Instagram para escribir un extenso texto donde saludó a sus pequeños y les prometió ser una mejor persona para ellos.

"A mí como a todos en esta vida me toca vivir momentos malos y momentos buenos pero siempre he tratado de disfrutar de lo lindo de la vida y aprender de los tropiezos para volverme cada día más fuerte y un mejor ser humano", inicia el texto de la empresaria.

"Esta navidad no le pedí nada a papá Noel, más bien le agradecí mucho a Dios por todas las cosas lindas que me trajo el 2018... fueron algunas dolorosas pero muchas buenas y sin lugar a duda la más mágica es que la vida me permitió ser madre por segunda vez", sostuvo.

"Le he prometido al cielo y a mis hijos dar todo de mí para cada día poder ser una mejor madre, una mejor hija, una mejor persona, una mejor empresaria, una mejor Tilsa", finalizó.

Este año ha sido duro para la ex modelo. Hace algunas semanas, Miguel Hidalgo fue 'ampayado' en actitudes cariñosas con otra mujer cuando Tilsa estaba embarazada de su último hijo.



La artista decidió terminar la relación a los pocos días.